 Губернатор Санкт-Петербурга поздравил Президента Туркменистана с 300-летием Махтумкули Фраги

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил поздравительное письмо Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю 300-летия со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, сообщает TDH.

В своем послании губернатор отметил значимость творческого наследия Махтумкули для туркменского народа и мировой культуры. Беглов подчеркнул актуальность идей поэта, отражающих общечеловеческие ценности: любовь к Родине, миролюбие, стремление к созиданию и дружбе между народами.

Губернатор выразил благодарность Президенту Бердымухамедову за внимание к развитию сотрудничества с Санкт-Петербургом. Он сообщил, что в Северной столице России проводятся различные мероприятия, посвященные юбилею Махтумкули Фраги, включая памятные вечера, концерты и интерактивные события.

Александр Беглов также отметил успехи Туркменистана под руководством Сердара Бердымухамедова в реализации программ национального развития и пожелал Президенту крепкого здоровья, а народу Туркменистана – благополучия и процветания.