 «Хор Турецкого» исполнил песни на туркменском языке на концерте в Ашхабаде

Российская группа «Хор Турецкого» провела два концерта в Ашхабаде, впервые исполнив песни на туркменском языке.

– Прозвучали туркменские хиты «Бибиджан» и «Ак шяхерим – Ашгабат». Песня «Бибиджан» знаменитая, она о любви к девушке. Главное – понять, о чем песня и прочувствовать ее. Даже режиссер концертного зала отметил, что мы попадаем в язык, и люди нас отлично понимают. Так, впервые за 30-летнюю историю существования наша группа исполнила песню на туркменском языке, – приводит слова Михаила Турецкого информационный портал «Голос СНГ».

– Я был в Туркменистане 25 лет назад. Не думал, что страна сделает такой фантастический рывок. Впечатления потрясающие: яркая архитектура, индивидуальная стилистика в градостроении, отличные дороги, невероятная чистота, хорошие рестораны и гостиницы. Но главное – люди. Они очень дружелюбные, открытые, гостеприимные. Наше творчество здесь востребовано, и я уверен, что в следующий раз на концерте будет в 2-3 раза больше людей, – добавил он.

Турецкий и его команда подготовили для Ашхабада разнообразный репертуар. – Я заметил, что зал как один организм без репетиции пел очень слаженно. Это означает, что у людей отличное настроение, они заряжены положительными эмоциями, – отметил артист.

В программу концерта вошли песни «Каракум» и «Ваше благородие» из кинофильма «Белое солнце пустыни», который снимался в Туркменистане.

Концерты хора прошли при полном аншлаге во «Дворце мукамов» Государственного культурного центра Туркменистана. Каждый продолжался два часа. Заключительным аккордом стала песня «Пусть всегда будет солнце», во время которой Михаил Турецкий пригласил на сцену всех присутствующих детей, и они подпевали российским вокалистам.