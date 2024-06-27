 Ульяновские бизнесмены отправляются с деловым визитом в Ашхабад

Фото: ulpressa.ru

Бизнес-делегация из Ульяновска прибудет в столицу Туркменистана. Об этом сообщает ИА «Улпресса». В состав группы входят представители семи компаний региона, специализирующихся на производстве предметов интерьера, стройматериалов, мебели, автокомпонентов и продуктов питания.

Руслан Гайнетдинов, руководитель центра «Мой бизнес», возглавляющий делегацию, обозначил две ключевые цели визита. Первая – налаживание поставок по «восточному коридору» торгово-логистического маршрута «Средняя Волга-Каспий – Персидский залив». Вторая – продвижение продукции ульяновских производителей на туркменском рынке.

В рамках поездки запланированы переговоры с логистическими компаниями, представителями железнодорожного транспорта и морских портов. Этот визит является частью стратегии, направленной на расширение экономических связей Ульяновской области и развитие новых торговых маршрутов.

Отметим, что инициатива получила поддержку на высоком уровне – губернатор Ульяновской области лично поставил задачи перед делегацией, подчеркивая важность этой миссии для экономического развития региона.