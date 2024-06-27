 Туркменистан принял участие во встрече по судоходству АТР в Паттайе

Фото: МИЦ

Представители агентства «Туркмендениздеряёллары» («Морские и речные пути Туркменистана») приняли участие во встрече группы автономных экспертов в области судоходства Азиатско-Тихоокеанского региона, которая проходила в городе Паттайя Королевства Таиланд.

Как сообщает МИЦ, встреча была нацелена на обмен передовым опытом и обсуждение актуальных вопросов в сфере развития автономного судоходства.

В рамках этого, обсуждались возможности реализации регионального проекта по развитию автономного судоходства.

Особое внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности судов путем применения в их строительстве новых автономных технологий, предотвращения загрязнения окружающей среды.

Участники ознакомились с деятельностью терминалов портов Паттайи. В частности, посетили порту Laem Chabang, расположенный на территории провинции Чонбури, что в 25 км к северу от Паттайи. Это крупнейший порт страны, который входит в топ самых больших мировых морских портов.