 Председатель Халк Маслахаты поздравил Президента Туркменистана с Днём работников культуры и искусства

В преддверии национального праздника – Дня работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги – Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное послание Президенту Сердару Бердымухамедову,

В своем обращении Национальный Лидер туркменского народа от имени Халк Маслахаты выразил искренние поздравления главе государства по случаю этой знаменательной даты, символизирующей богатство и глубину туркменской культуры, искусства и духовных ценностей.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул важность этого праздника для сохранения и развития национального культурного наследия. Он пожелал Президенту Туркменистана крепкого здоровья, долгих лет жизни и дальнейших успехов в деле популяризации туркменской культуры и искусства на мировой арене, а также в сохранении исконных национальных ценностей.