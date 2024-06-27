 В Туркменистане названы имена победителей конкурса «Кладезь разума Махтумкули Фраги»

В Туркменистане стали известны имена победителей творческого конкурса среди молодежи «Кладезь разума Махтумкули Фраги», проводимого в рамках конкурса на соискание премии Президента Туркменистана Türkmeniň Altyn asyry.

Постановлением Президента Сердара Бердымухамедова предписано объявить нижеперечисленных граждан победителями конкурса, наградить их золотой цепочкой Президента Туркменистана и денежным призом:

Ходжаева Тахыра Бегенчовича – главного редактора Международного информационного цент­ра Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии;

Кураеву Дурли Сазаковну – организатора подготовки передач отдела «Ylham» радиоканала «Watan» телерадиоканала «Altyn asyr: Türkmenistan» Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии;

Сяхетмырадова Якупгулы Ылясгулыевича – заведующего отделом детей и юношества телерадиоканала «Türkmen owazy» Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии;

Тяшлиева Аннадурды Сердаровича – ответственного секретаря информационного отдела телеканала «Sport» Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии;

Аннагулыева Рахымберди Аннагулыевича – ведущего специалиста Объединения «Türkmenfilm» имени Огузхана Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии;

Сапарова Гурбаналы Овезмердановича – оператора цеха допечатных процессов Центра печати Туркменской государственной издательской службы;

Мухамметдурдыева Тойлы – военнослужащего по призыву военной части 47837 Министерства обороны Туркменистана;

Ходжалекову Ширин Бяшимовну – старшего инспектора отдела кадров Государственной таможенной службы Туркменистана;

Артыкова Артыка Чарыяровича – артиста 1-й категории Главного академического драматического театра Туркменистана имени Великого Сапармырата Туркменбаши;

Сакчыева Нуры Кадырмырадовича – студента 3-го курса факультета переработки сельскохозяйственной продукции Туркменского сельскохозяйственного университета имени С.А.Ниязова;

Довранова Давуда Доврановича – студента 2-го курса факультета химической технологии и экологии Международного университета нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева;

Буграева Максата Курбандурдыевича – преподавателя факультета русского языка и литературы Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмаммета Азади;

Гурбансяхедова Гурбансяхета Рустемовича – студента 3-го курса факультета международной журналистики Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана;

Мырадову Айнабат Нургылыджовну – преподавателя-стажёра кафедры иностранных языков Туркменского государственного института финансов;

Эебердиеву Гульджахан Аннадурдыевну – студентку 4-го курса факультета театрального искусства Туркменского государственного института культуры;

Деряеву Нурсолтан Назмухаммедовну – студентку 2-го курса факультета театрального искусства Туркменского государственного института культуры;

Бабаева Балкана Какагелдиевича – студента 1-го курса факультета театрального искусства Туркменского государственного института культуры;

Шамырадову Тавус Максадовну – студентку 4-го курса факультета культурного наследия Туркменского государственного института культуры;

Кулыева Айхана Азат оглы – студента 5-го курса факультета архитектуры и дизайна Государственной академии художеств Туркменистана;

Мухтарова Гуванча Бяшимовича – студента 4-го курса факультета архитектуры и дизайна Государственной академии художеств Туркменистана;

Пировова Дурдымухаммета Амангелдиевича – студента 5-го курса факультета изобразительного искусства Государственной академии художеств Туркменистана;

Ходжаеву Аннасолтан Ходжа гызы – студентку 4-го курса факультета изобразительного искусства Государственной академии художеств Туркменистана;

Анаховского Павла Анатольевича – студента 4-го курса факультета изобразительного искусства Государственной академии художеств Туркменистана;

Бекгиева Джелалетдина Довлетмырадовича – студента 3-го курса факультета декоративно-прикладного искусства Государственной академии художеств Туркменистана;

Алыева Джумагелди Баймухаммет оглы – студента 5-го курса факультета народной музыки Туркменской национальной консерватории имени Маи Кулиевой;

Джомартова Нурмухаммета Азадовича – студента 4-го курса факультета композиции, музыковедения и фортепиано Туркменской национальной консерватории имени Маи Кулиевой;

Артыкова Шамырата Какамырадовича – аккомпаниатора Гараяпского сельского дома культуры генгешлика Гараяп Сакарчагинского этрапа Марыйского велаята;

Ковусова Дидара Тиркешевича – жителя города Ашхабад.

Победители определены за особые заслуги в деле популяризации проводимых работ по восхвалению славного праздника 300-летия со дня рождения великого мыслителя Востока Махтумкули Фраги, широкой пропаганде, изучению и распространению в мире богатого литературного наследия поэта-классика, в создании совершенных произведений литературы и искусства, проповедование патриотизма, единства, гуманизма, дружбы и братства, а также за успешное выступление в культурно-массовых мероприятиях, праздничных торжествах, вклад в развитие турк­менской культуры, искусства, литературы, сообщает ТДХ.