 В Ашхабаде стартовало досрочное голосование на выборах в Меджлис по трем округам

Сегодня в туркменской столице началось досрочное голосование на выборах депутатов Меджлиса в трех округах: № 1 Garaşsyzlyk, № 2 Bitaraplyk и № 6 Köpetdag. Об этом сообщает TDH.

Согласно Избирательному кодексу, граждане могут проголосовать за 10 дней до основного дня выборов, если не смогут присутствовать 7 июля. Это касается тех, кто уезжает в командировки, отпуска или по другим причинам не сможет посетить свой участок в день голосования.

Центризбирком Туркменистана сообщает, что все 60 избирательных участков в трех округах полностью подготовлены. Они оснащены необходимым оборудованием, информационными материалами и документацией. Досрочное голосование проводится с 8:00 до 18:00.

За ходом выборов следят 76 национальных наблюдателей от политических партий и общественных объединений. Им предоставлена возможность посещать встречи с кандидатами и избирательные участки.

Продолжаются встречи избирателей с кандидатами, где обсуждаются их предвыборные программы, направленные на реализацию социально-экономических реформ под руководством Президента Сердара Бердымухамедова.

«Стартовавший сегодня этап досрочного голосования по выборам депутатов Меджлиса по трём избирательным округам города Ашхабад подтверждает готовность к проведению этой общественно-политической кампании, которая станет очередным свидетельством неизменной приверженности нашей страны демократическому пути развития, целям благополучия и процветания туркменского народа», – говорится в сообщении Государственного информационного агентство Туркменистана.