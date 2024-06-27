 В Ашхабаде прозвучит «Итальянская симфония»

Ашхабадцы и гости столицы приглашаются на концерт «Итальянская симфония», который даст Государственный симфонический оркестр Туркменистана под управлением Расула Клычева.

В концерте прозвучит музыка Дж. Россини, Ф. Мендельсона и П.И. Чайковского.

Концертный вечер состоится 14 июля в 19:00 в Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули.

По вопросам приобретения билетов обращайтесь по номерам: (+993 12) 22-38-98; 51-41-57; (+993 63) 46-71-77; (+993 64) 03-74-56.