В Ашхабаде выступит симфонический оркестр Татарстана

28 июня Ашхабад примет у себя известный музыкальный коллектив из России. Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан даст концерт во Дворце мукамов Государственного культурного центра Туркменистана, сообщается на сайте Минкультуры.

За дирижерским пультом встанет художественный руководитель и главный дирижер оркестра, народный артист России Александр Сладковский. Под его управлением прославленный коллектив представит ашхабадской публике свою концертную программу.

Начало мероприятия запланировано на 19:00.