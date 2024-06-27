 Афганистан планирует экспортировать национальную продукцию в Туркменистан

В Герате 25 июня состоялась встреча генерального консула Туркменистана Батыра Ёлова с губернатором провинции Нур Ахмадом Исламджаром. Об этом сообщает newscentralasia.net со ссылкой на Bakhtar News.

Афганская сторона заинтересована в активизации грузоперевозок по маршруту Афганистан-Туркменистан-Казахстан-Китай, а также налаживании экспорта афганских фруктов, овощей и сухофруктов в Туркменистан, отметил губернатор.

Ёлов со своей стороны заявил, что Туркменистан готов развивать торгово-экономические отношения и транспортно-логистическое сотрудничество. В частности, страна будет содействовать ежедневному пропуску 120 грузовиков с коммерческими товарами через погранпереход Тургунди. Генконсул подчеркнул, что на подстанции «Нур уль-Джихад» уже завершены ремонтные работы.

Афганская сторона отметила важность ускорения реализации проекта газопровода ТАПИ. Также губернатор упомянул о необходимости проведения трехсторонней встречи с участием транспортных компаний из Афганистана, Туркменистана и Казахстана для обсуждения вопросов грузотрафика по маршруту Китай-Казахстан-Туркменистан, отмечает источник.