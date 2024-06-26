 Туркменские гимнастки завоевали 29 медалей на международном турнире в Ташкенте

На 14-м международном детском турнире по художественной гимнастике Merry Caravan 2024 в Ташкенте (Узбекистан) туркменские спортсменки завоевали 29 медалей.

В соревнованиях приняли участие представители 10 стран, соревновавшиеся в индивидуальной и групповой программах. Туркменистан представляли 39 гимнасток в возрасте от 6 до 16 лет из Ашхабада, Мары и Туркменбаши. 29 из них вернулись на родину с наградами: 18 золотых, 10 серебряных и 1 бронзовая медаль.

Золотые медали завоевали: Гурбанджемал Ягшимырадова, Маягозель Аманова, Сейрана Хемраева, Ева Стрельцова (упражнение без предмета), София Бенц, Амелия Бенц, Рейхан Аманова, Махым Гурбанова (групповое выступление), Богдана Котукова (упражнение с двумя предметами), Сара Гулбердиева, Ада Айлин Гунаслан (обруч), Лолита Аванесова, Сара Ходжа-Ахметова (лента), Ирина Кононова, Медине Акыева, Амалия Алекперова (общее выступление), Лейли Батырова, Фатима Камбарова (булава).

Серебряные призеры: София Таварацян, Айна Акыева, Юлия Мальцева (упражнение без предмета), Инара Ханова (лента), Гозель Гурбанова, Айсен Абдуллаева (обруч), Айпери Гараджаева (булава), Айнур Тячгулыева, Энай Хакыева, Халифа Джавадова (групповое выступление).

Бронзовую медаль получила Селин Баширова (обруч).

Команду подготовили старший тренер сборной Физа Айвазова и ее помощники: Марина Карташова (Мары), Ирина Костандян (Балкан) и Елена Устимова (Ашхабад).