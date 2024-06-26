«Туркменпочта»: отправка и прием грузов по всему Туркменистану

Компания почтовой связи «Туркменпочта» предлагает удобные и надежные услуги по доставке грузов любых размеров и весов по всему Туркменистану.

Как это работает?

— разветвленная сеть. Грузовые отделения «Туркменпочты» находятся в каждом регионе страны на железнодорожных вокзалах.

— простое оформление. Вы можете самостоятельно посетить отделение или вызвать курьера по указанному адресу.

— современные технологии. Груз взвешивается на электронных весах, а компьютер автоматически рассчитывает тариф.

— быстрая доставка. Грузовые вагоны курсируют ежедневно, поэтому ваш груз будет доставлен в кратчайшие сроки.

— удобное отслеживание. Вы можете отслеживать статус своего груза в единой цифровой системе «Туркменпочты».

— безопасность. В «Туркменпочте» гарантируют сохранность вашего груза на протяжении всего пути.

— дополнительные услуги. За дополнительную плату курьер «Туркменпочты» доставит груз по указанному адресу получателя.

Для оформления груза отправитель обязан предъявить паспорт и контактный номер телефона. Получатель также предъявляет паспорт. Сотрудники грузовых отделений сообщат получателю о прибытии груза.

Получить более подробную информацию можно по телефону (+993 12) 94 20 34, (+993 71) 14 47 71 или по короткому номеру 075.