 Туркменистан и Тунис провели политические консультации

Между Министерствами иностранных дел Туркменистана и Тунисской Республики состоялись онлайн-консультации. Туркменскую сторону возглавил заместитель министра иностранных дел – Ахмед Гурбанов, тунисскую – заместитель министра иностранных дел, иммиграции и по делам тунисцев за рубежом Мунир бен Раджиба.

По сообщению МИД Туркменистана, стороны обсудили укрепление двусторонних отношений и расширение правовой базы сотрудничества. Особое внимание уделили развитию торгово-экономического взаимодействия, инвестиций, туризма и сельского хозяйства.

Участники консультаций выразили намерение активизировать межпарламентские контакты путем создания Туркмено-тунисской группы дружбы, а также усилить сотрудничество в образовательной и гуманитарной сферах.

Дипломаты также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.