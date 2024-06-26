 Туркменистан и ЕС обсудили права человека на 16-м заседании Диалога

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25 июня в Ашхабаде состоялось 16-е заседание Диалога по правам человека между Туркменистаном и Европейским Союзом. Встреча прошла в здании МИД Туркменистана.

Заседание открыли министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и Специальный представитель ЕС по правам человека Олоф Скуг, сообщает пресс-служба туркменского внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере гуманитарного права и прав человека. Состоялся обмен мнениями по таким вопросам, как совершенствование гражданского общества, верховенство права и судебная реформа, а также сотрудничество в области образования, здравоохранения, гендерного равенства, защиты прав детей и инвалидов.

Особое внимание уделили реализации Национального плана действий по правам человека в Туркменистане на 2021-2025 годы. Обсуждались вопросы совершенствования правоохранительной системы и деятельность института Омбудсмена.

Участники также рассмотрели планы по реализации совместных проектов между Туркменистаном и ЕС в ближайшем будущем.