Состоялось открытие Дней культуры Туркменистана в Республике Казахстан

В рамках торжества в Казахском Национальном музыкально-драматическом театре имени Калибека Куанышбаева был дан концерт мастеров искусств Туркменистана. Об этом сообщает пресс-служба посольства Туркменистана в Казахстане.

Одновременно с этим в фойе музыкально-драматического театра состоялось открытие выставки прикладного искусства и музейных ценностей Туркменистана, а также фотовыставки.

Накануне, 24 июня казахстанскому зрителю был показан художественный фильм о туркменском поэте Махтумкули Фраги «Истйарин».

Завтра в театре имени К.Куанышбаева продолжится работа выставки прикладного искусства и музейных ценностей Туркменистана, состоится показ туркменской моды. Программа этого дня дополнится показом туркменского художественного фильма «Красное яблоко».

27 июня Дни культуры Туркменистана в Казахстане завершатся гала-концертом лучших творческих коллективов Туркменистана и Республики Казахстан, отмечает источник.