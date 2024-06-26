 Рашид Мередов провел встречу с завершающим в Туркменистане миссию послом Казахстана

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Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и посол Казахстана Аскар Тажибаев провели встречу по случаю окончания его миссии в Ашхабаде. Об этом сообщается на сайте туркменского внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили текущее положение дел и потенциал развития двусторонних отношений. Особое внимание было уделено ключевым сферам взаимодействия, включая политическую, экономическую и культурную области.

По итогам беседы Рашид Мередов выразил благодарность казахстанскому дипломату за его усилия по укреплению связей между двумя государствами и пожелал ему дальнейших профессиональных успехов.

В свою очередь, посол Тажибаев поблагодарил туркменскую сторону за оказанную поддержку в ходе его дипломатической миссии в Туркменистане.