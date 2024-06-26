Президент Туркменистана принял федерального министра промышленности и производства Исламской Республики Пакистан

25 июня Президент Сердар Бердымухамедов принял федерального министра промышленности и производства Исламской Республики Пакистан Рана Танвир Хуссаина.

Выразив искреннюю признательность за уделённое время, гость передал главе государства сердечные приветствия от высшего руководства своей страны – Президента Асифа Али Зардари и Премьер-министра Миана Мухаммада Шахбаза Шарифа, адресовавших наилучшие пожелания всему туркменскому народу. При этом была подтверждена приверженность Пакистана традиционно дружественным отношениям с Туркменистаном, реализующим созидательную политику, основанную на статусе постоянного нейтралитета и являющуюся действенным фактором развития позитивного регионального и международного партнёрства.

Поблагодарив за добрые слова, Президент Сердар Бердымухамедов передал ответные тёплые приветствия и наилучшие пожелания Президенту и Премьер-министру Исламской Республики Пакистан. Выразив уверенность, что нынешний визит представителя братской страны придаст многолетнему двустороннему сотрудничеству новый импульс, глава государства подчеркнул, что Туркменистан уделяет большое внимание укреп­лению плодотворных отношений с Пакистаном, выстраиваемых на принципах взаимопонимания, уважения и отвечающих интересам наших народов.

В продолжение встречи отмечался конструктивный характер туркмено-пакистанского политико-дипломатического диалога, который последовательно развивается также в рамках международных организаций. Об этом наглядно свидетельствует взаимная поддержка конструктивных инициатив, выдвигаемых на мировой арене.

Поступательная динамика присуща торгово-экономическому партнёрству, в ряду приоритетных направлений которого были названы промышленность, энергетика и транспорт, где имеется солидный потенциал. В данном контексте подчёркивалось, что наши страны активно участвуют в реализации крупных региональных энергетических и коммуникационных проектов. В их числе – строительство транснационального газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ), а также линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан (ТАП). Претворение в жизнь этих масштабных проектов будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию всего региона, его успешной интеграции в систему мирохозяйственных связей, упрочению регионального мира и стабильности.

Вместе с тем неотъемлемой составляющей туркмено-пакистанских отношений является культурно-гуманитарная сфера, где налажены плодотворные контакты.

В завершение встречи Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и федеральный министр промышленности и производства Исламской Республики Пакистан Рана Танвир Хуссаин выразили уверенность, что межгосударственное сотрудничество, опираясь на прочные узы дружбы и обоюдную добрую волю, будет и впредь динамично развиваться, наполняясь новым конкретным содержанием.