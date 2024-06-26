Президент Туркменистана принял министра экономики Объединённых Арабских Эмиратов

25 июня Президент Сердар Бердымухамедов принял министра экономики Объединённых Арабских Эмиратов Абдуллу бин Тук Аль-Марри, прибывшего в туркменскую столицу во главе делегации своей страны для участия в бизнес-форуме «Туркменистан–ОАЭ».

Выразив признательность за возможность личной встречи, гость передал главе государства сердечные приветствия от Президента Объединённых Арабских Эмиратов шейха Мохаммеда бин Зайед Аль Нахайяна. Как подчёркивалось, в ОАЭ придают большое значение укреплению плодотворных отношений с братским Туркменистаном, основанных на общности исторических корней и взаимовыгодном сотрудничестве.

Поблагодарив за добрые слова, Президент Сердар Бердымухамедов адресовал ответные тёплые приветствия и наилучшие пожелания главе дружественного государства, отметив, что Объединённые Арабские Эмираты являются долгосрочным партнёром нашей страны. Вместе с тем подчёркивалось, что межгосударственный диалог выстраивается на принципах обоюдного уважения и оказания поддержки друг другу.

Организованный в Ашхабаде туркмено-эмиратский бизнес-форум будет содействовать укреплению связей между нашими странами и обмену мнениями о новых направлениях двустороннего сотрудничества, продолжил глава Туркменистана и, пользуясь случаем, пожелал успешного визита и плодотворного проведения делового мероприятия.

В ходе обсуждения перспектив дальнейшего партнёрства Президент Сердар Бердымухамедов и его гость с удовлетворением констатировали, что в последние годы отношения между Туркменистаном и ОАЭ развиваются динамично. Особый акцент был сделан на активном характере политического диалога и взаимодействия в рамках авторитетных структур, прежде всего Организации Объединённых Наций. Подтверждением тому служит оказываемая обоюдная поддержка на международной арене, в том числе инициатив, нацеленных на обеспечение мира и устойчивого развития.

В продолжение встречи отмечались возрастающие показатели двустороннего товарооборота. В целях укрепления продуктивных связей в этой сфере подчёркивалась необходимость поддержания скоординированных контактов между госорганами двух стран, создания благоприятных условий для развития торговли, проведения взаимных деловых мероприятий и конференций. В данном контексте глава Туркменистана выразил твёрдую уверенность, что нынешний туркмено-эмиратский бизнес-форум будет содействовать расширению торговых отношений и установлению эффективного партнёрства между представителями частного сектора.

В числе перспективных векторов был назван топливно-энергетический комплекс, где накоплен позитивный опыт совместной деятельности с ведущими компаниями ОАЭ. Туркменистан, обладая огромными запасами углеводородных ресурсов, ставит целью диверсифицированным путём развивать эту отрасль, сказал Президент Сердар Бердымухамедов, подтвердив готовность к углублению сотрудничества в этом направлении.

Как отметил министр экономики дружественной страны, деловые круги ОАЭ заинтересованы в укреплении своих позиций на перспективном туркменском рынке. Пригласив эмиратские компании к участию в осуществляемых в Туркменистане крупных международных энергетических проектах, глава государства высказал поддержку в реализации инвестиционного потенциала.

В ряду новых направлений сотрудничества была обозначена сфера возобновляемой и «зелёной» энергетики. В данном контексте подчёркивалась целесообразность наращивания партнёрства в этой области и подтверждена обоюдная готовность к рассмотрению возможностей для претворения в жизнь совместных проектов.

Особый акцент был сделан на стратегическом значении для двух стран международных транспортно-транзитных коридоров. Учитывая этот факт, констатировалась необходимость дальнейшего взаимодействия в области создания многопрофильной транспортной системы, включающей в себя морские, железнодорожные и воздушные пути.

В завершение встречи Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и министр экономики ОЭА выразили уверенность, что традиционно дружественный межгосударственный диалог, базирующийся на принципах открытости, будет и впредь успешно развиваться во благо обеих стран и их народов на взаимовыгодной долгосрочной основе, наполняясь новым конкретным содержанием.