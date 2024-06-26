 Директор заповедника рассказал об уникальных артефактах, найденных в Туркменистане

В Дашогузском велаяте Туркменистана найден ценный клад, включающий древние монеты XII-XIII веков. Об уникальности это находки рассказал директор государственного историко-культурного заповедника «Куняургенч» Парахат Аширов, пишет ИА «Вестиабад».

Клад, обнаруженный местными жителями Аннамухаммедом Дурдыевым и Бибиджемал Бердыгылыджовой, состоит из 18 золотых монет, 3 серебряных монет, 61 фрагмента золотых монет и 8 разноцветных артефактов.

Находка была сделана в сельских генгешликах Довкесен и Сарыгамыш этрапа имени Сапармурата Туркменбаши. На монетах выгравированы имена правителей Хорезма – Текеша и Ала-ад-Дина, возглавлявших могущественное государство туркмен в низовьях Амударьи.

Парахат Аширов подчеркнул историческую значимость находки: «Ценные реликвии были найдены на территории Великого Шелкового пути, один из основных маршрутов которого в средние века проходил через город Куняургенч-Гургандж. Этот город был центром науки и культуры, где жили и творили выдающиеся туркменские полководцы и великие деятели науки, известные во всем мире».

По распоряжению Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, артефакты были переданы в Историко-краеведческий музей города Аркадаг. Жители, обнаружившие клад, были награждены современными телевизорами отечественного производства.

Аширов также отметил сохранившиеся в Куняургенче памятники, включая самый высокий в Центральной Азии минарет Кутлуг Тимура и мавзолей Неджмеддина Кубра, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Директор заповедника подчеркнул плодотворное сотрудничество Туркменистана с ЮНЕСКО, результатом которого стало включение в престижный список организации государственного культурно-исторического заповедника «Копетдаг», расположенного на территории древнего города Гургандж.