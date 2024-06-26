 Глава МИД Туркменистана встретился с министром экономики ОАЭ

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с министром экономики ОАЭ Абдулла бин Тук Аль-Марри.

По информации МИД Туркменистана, стороны обсудили перспективы углубления сотрудничества. Были внесены предложения по увеличению товарооборота и расширению экономического партнерства.

Участники встречи подтвердили намерение активизировать двустороннее сотрудничество в торгово-экономической сфере. Особое внимание уделено развитию кооперации в нефтегазовой и химической промышленности, энергетике, транспорте и финансово-банковском секторе.

Стороны также подчеркнули важность визитов на высшем и высоком уровнях для развития туркмено-эмиратского партнерства.