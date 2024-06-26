В Туркменистан прибыли узбекские кинематографисты для съемок фильма о Махтумкули
В Туркменистан на днях прибыли кинематографисты из Узбекистана, чтобы провести съемки совместного фильма о Махтумкули.
Режиссером данного фильма является Музаффархан Эркинов, соавторами сценария выступили Оре Дашгынов и Рахымберди Аннагулыев, сообщает МИЦ.
В Туркменистане съёмки фильма пройдут в течение нескольких дней. Выбраны живописные локации этрапа Ак бугдай Ахалского велаята и местечко Гурыховдан.
Далее съемки продолжаться уже в Бухаре и Хиве.
Фильм создается при совместной работе Объединения «Туркменфильм» имени Огуз хана и Национального центра развития кинематографии Узбекистана.
В фильме задействованы как туркменские, так и узбекские актёры. Главную роль -Махтумкули Фраги — сыграет туркменский актёр Ахмет Амандурдыев.
Также в фильме задействованы народный артист Туркменистана Чары Бердиев, Довлет Бердиев, Мухамметгулы Касымов, а также Оразгелди Дурдыев, отмечает источник.