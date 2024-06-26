 В Туркменистане продолжается Неделя культуры: ключевые мероприятия четвертого дня

Фото: ТДХ

В Туркменистане, в городе Аркадаг продолжается Неделя культуры-2024. На четвертый день Недели, ранним утром делегаты форума – специалисты музейного дела, творческие работники и мастера искусств – посетили памятник Парыздепе. Здесь был организован полевой научно-практический семинар «Значимость включения в научный оборот результатов исследований на памятниках истории и культуры в 2023 году».

Также состоялась церемония презентации государственного реестра объектов национального историко-культурного наследия страны, подготовленного к изданию Национальным управлением Туркменистана по охране, изучению и реставрации памятников истории и культуры.

Во второй половине дня в отеле Märkaw состоялся брифинг для журналистов, в ходе которого подчёркивалось значение нынешней встречи в контексте дальнейшего изучения бесценного творческого наследия великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

Далее одним из ярких событий программы Недели культуры стал премьерный показ театрализованно-циркового представления Görogly в Государственном конном цирке имени Гёроглы города Аркадаг.

Таким образом, очередной день Недели культуры продемонстрировал многогранность туркменской культуры, определил пути дальнейшей работы по обогащению и раскрытию огромного потенциала созданного туркменским народом богатого наследия в целях его сохранения, всестороннего изучения и передачи последующим поколениям, сообщает ТДХ.