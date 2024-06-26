В МИД Туркменистана прошла встреча с послом США, завершающим дипмиссию в стране
Сегодня министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Туркменистане Мэтью Климоу, завершающим свою дипломатическую миссию в стране.
Стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития туркмено-американского сотрудничества по приоритетным направлениям политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного характера.
Р. Мередов поблагодарил посла за его вклад в дело упрочения двусторонних туркмено-американских отношений и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.
Мэтью Климоу в свою очередь выразил искреннюю признательность туркменской стороне за всестороннюю поддержку и содействие в осуществлении его дипломатической миссии в стране, сообщает МИД Туркменистана.