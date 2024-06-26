 В МИД Туркменистана обсудили реализацию проектов ТАПИ и ТАП

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Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с федеральным министром промышленности и производства Исламской Республики Пакистан Рана Танвир Хуссейном. Об этом сообщается на сайте МИД Туркменистана.

Стороны обсудили приоритеты развития двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание взаимодействию в топливно-энергетическом секторе, промышленности, транспорте и связи.

Отдельной темой стало обсуждение реализации проекта транснационального газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ), а также прокладки линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан (ТАП).

В завершение встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних отношений.