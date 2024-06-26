 В Ашхабаде прошел бизнес-форум «Туркменистан - ОАЭ»

Бизнес-форум «Туркменистан — Объединённые Арабские Эмираты» 25 июня прошел в Ашхабаде, в Торгово-промышленной палате.

Форум собрал руководителей и ведущих специалистов государственных и деловых структур двух стран, сообщает ТДХ.

Среди участников — компании, специализирующиеся в сферах энергетики, цифровых технологий, торговли, сельского хозяйства, пищевой промышленности, строительства и туризма, в том числе HK Associates, AMEA Power, Arabian Falcon Holding, ADIO и другие.

Обсуждались перспективные направления межгосударственного сотрудничества в экономическом, инвестиционном, промышленном секторах, а также в области возобновляемых источников энергии.

Созданный в Туркменистане благоприятный инвестиционный климат и оптимальный организационно-правовой механизм ведения бизнеса содействуют привлечению всё большего числа потенциальных зарубежных партнёров, в частности бизнес-кругов ОАЭ, для работы на перспективном туркменском рынке.

Как отмечалось, в ряду основных направлений партнёрства – совместные проекты, которые могут стать движущей силой экономического сотрудничества и открыть новые возможности для привлечения инвестиций, создания смешанных производств, формирования современной инфраструктурной системы, наращивания взаимодействия в банковско-финансовой сфере.

Руководители ведущих компаний ОАЭ подтвердили стремление крупного эмиратского бизнеса упрочить и расширить своё присутствие на туркменском рынке.

Одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества названа транспортно-логистическая система.

Туркменистан выразил готовность к значительному расширению взаимовыгодных связей в топливно-энергетическом секторе.

Отдельной темой обсуждения стало рациональное использование возобновляемых источников энергии.

В ряду других актуальных векторов партнёрства – сельское хозяйство, связь и коммуникации, перерабатывающая и химическая промышленность, внедрение передовых технологий, строительство, здравоохранение, экология и др.

Важнейшей частью этой работы является проведение совместных выставок производителей товаров и услуг, а также бизнес-форумов на регулярной основе.

В рамках форума состоялись встречи между предпринимателями двух стран с целью обмена опытом и активизации продуктивных отношений.