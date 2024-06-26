В Ашхабаде прошел бизнес-форум «Туркменистан — ОАЭ»
Бизнес-форум «Туркменистан — Объединённые Арабские Эмираты» 25 июня прошел в Ашхабаде, в Торгово-промышленной палате.
Форум собрал руководителей и ведущих специалистов государственных и деловых структур двух стран, сообщает ТДХ.
Среди участников — компании, специализирующиеся в сферах энергетики, цифровых технологий, торговли, сельского хозяйства, пищевой промышленности, строительства и туризма, в том числе HK Associates, AMEA Power, Arabian Falcon Holding, ADIO и другие.
Обсуждались перспективные направления межгосударственного сотрудничества в экономическом, инвестиционном, промышленном секторах, а также в области возобновляемых источников энергии.
Созданный в Туркменистане благоприятный инвестиционный климат и оптимальный организационно-правовой механизм ведения бизнеса содействуют привлечению всё большего числа потенциальных зарубежных партнёров, в частности бизнес-кругов ОАЭ, для работы на перспективном туркменском рынке.
Как отмечалось, в ряду основных направлений партнёрства – совместные проекты, которые могут стать движущей силой экономического сотрудничества и открыть новые возможности для привлечения инвестиций, создания смешанных производств, формирования современной инфраструктурной системы, наращивания взаимодействия в банковско-финансовой сфере.
Руководители ведущих компаний ОАЭ подтвердили стремление крупного эмиратского бизнеса упрочить и расширить своё присутствие на туркменском рынке.
Одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества названа транспортно-логистическая система.
Туркменистан выразил готовность к значительному расширению взаимовыгодных связей в топливно-энергетическом секторе.
Отдельной темой обсуждения стало рациональное использование возобновляемых источников энергии.
В ряду других актуальных векторов партнёрства – сельское хозяйство, связь и коммуникации, перерабатывающая и химическая промышленность, внедрение передовых технологий, строительство, здравоохранение, экология и др.
Важнейшей частью этой работы является проведение совместных выставок производителей товаров и услуг, а также бизнес-форумов на регулярной основе.
В рамках форума состоялись встречи между предпринимателями двух стран с целью обмена опытом и активизации продуктивных отношений.