 Туркменские фтизиатры прошли спецкурсы в Минске

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Специальные курсы прошли в Минске специалисты Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, чей профиль — вопросы планирования и осуществления противотуберкулезной помощи.

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», учёба проходила на базе центра ВОЗ по внедрению новых препаратов и режимов для лечения М/ШЛУ-ТБ при Республиканском научно-практическом центре пульмонологии и фтизиатрии.

Программа обучения включала основные аспекты программы борьбы с туберкулезом с учетом достижений современной медицинской науки и новых подходов к выявлению, лечению и профилактике туберкулеза, согласно новым рекомендациям ВОЗ.

По результатам курсов туркменские специалисты получили знания и навыки в области планирования, реализации, мониторинга противотуберкулезных услуг, отмечает источник.