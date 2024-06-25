 Туркменистан и Суринам отмечают 25-летие дипломатических отношений

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил Чандрикаперсада Сантохи и народ Суринама с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом сообщает TDH.

В поздравительном послании Президент Туркменистана отметил, что отношения между государствами основаны на взаимном уважении, равенстве и доверии. Он подчеркнул заинтересованность Туркменистана в расширении двусторонних связей.

Глава Туркменистана выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям сотрудничество между странами продолжит развиваться в интересах обоих народов.

Сердар Бердымухамедов пожелал Президенту Суринама крепкого здоровья, счастья и благополучия, а народу страны – прогресса и процветания.