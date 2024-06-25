Продолжаются встречи кандидатов в депутаты Национального Парламента с электоратом

В Туркменистане продолжается активная подготовка к предстоящим 7 июля выборам депутатов Меджлиса по избирательным округам № 1 «Garaşsyzlyk», № 2 «Bitaraplyk» и № 6 «Köpetdag» города Ашхабад вместо досрочно выбывших.

В эти дни, в соответствии с действующим в стране законодательством, продолжается предвыборная кампания, в ходе которой кандидаты в депутаты национального парламента проводят встречи с электоратом.

На этих встречах избиратели знакомятся с профессиональными и организаторскими качествами, главными направлениями предвыборных программ кандидатов, суть которых заключается в намерении обеспечить прогресс и процветание Туркменистана, приумножить благосостояние родного народа.

В ходе заинтересованного разговора о дальнейшем развитии страны, кандидаты отвечают на многочисленные вопросы избирателей, конкретизируя положения своей предвыборной платформы и заверяя, что приложат свои знания, способности, опыт и усилия для реализации грандиозных преобразовательных программ, инициированных Национальным Лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым и успешно воплощаемых Президентом Сердаром Бердымухамедовым.

Всем зарегистрированным кандидатам, в соответствии с национальным избирательным законодательством и нормами международного права, предоставлены равные права и возможности для организации встреч с избирателями в пределах своего округа.

Следует отметить, что право представлять свои округа в национальном парламенте оспаривают самые достойные, пользующиеся большим уважением и доверием соотечественников люди.

В центральной и местной прессе опубликованы списки и биографии зарегистрированных кандидатов, а с предвыборными программами кандидаты выступили на национальном телевидении.

Подготовка к выборам широко освещается в средствах массовой информации нашей страны, в том числе был подготовлен видеоролик с призывом на выборы, который демонстрировался на телеканалах для широкой общественности. Оперативная информация о выборах публикуется на сайте Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане.

Важно отметить, что избирательное законодательство Туркменистана претерпело существенные изменения в сторону большей открытости, гласности, демократичности и полностью соответствует общепризнанным нормам международного права. Так, правом выдвижения кандидатов в депутаты Меджлиса воспользовались три политические партии: Демократическая, Аграрная и Партия промышленников и предпринимателей. Часть кандидатов выдвинута группами граждан.

Созданы необходимые условия для работы национальных наблюдателей, что свидетельствует об открытости и прозрачности избирательного процесса.