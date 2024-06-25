 Президент Туркменистана провёл совещание по вопросам сельского хозяйства

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов по цифровой системе провёл рабочее совещание с участием вице-премьера Т.Атахаллыева и хякимов велаятов, на котором был рассмотрен ход текущих сезонных полевых работ в стране, сообщает TDH.

Как отметил Атахаллыев, в велаятах интенсивными темпами продолжается хлебоуборочная страда. Активными темпами идет уборка пшеницы. Особое внимание уделяется минимизации потерь при сборе и транспортировке урожая, а также своевременным расчетам с фермерами. На данный момент собрано более миллиона тонн пшеницы.

На хлопковых полях проводятся необходимые агротехнические мероприятия: обработка междурядий, прополка, внесение удобрений и полив. Также ведутся работы по уходу за посевами других культур и сбору урожая.

В Дашогузском велаяте продолжается уход за рисовыми полями, а в Лебапском велаяте завершается посев риса. В связи с повышением температуры воздуха принимаются меры по предотвращению пожаров в лесах, на пастбищах и полях.

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность сельскохозяйственного сектора для обеспечения продовольственной безопасности страны. Глава государства поручил контролировать своевременный сбор пшеницы без потерь и соблюдение агротехнических норм при выращивании хлопка.

Обращаясь к участникам рабочего совещания, он также отметил необходимость высокой организации текущей уборки зерновых и подготовки к посевной кампании следующего года, дав в этой связи ряд поручений.