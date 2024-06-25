 Президент Туркменистана поздравил участников церемонии открытия в Ашхабаде культурного центра Dokmaçylar

Сегодня в Туркменистане состоится церемония открытия культурного центра «Докмачилар» Министерства текстильной промышленности страны.

По этому случаю Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил свои поздравления участникам церемонии, сообщает ТДХ.

«Вот уже на протяжении многих лет фольклорно-этнографический ансамбль Dokmaçylar исполняет колоритные танцы с элементами древних замечательных традиций туркменского народа, в том числе и за пределами нашей страны, внося тем самым значительный вклад в популяризацию нашего наследия. Зажигательные выступления молодых танцоров под неповторимое чарующее звучание национальных музыкальных инструментов поистине завораживают каждого эстета», — отмечается в Послании.

В новом здании культурного центра предусмотрены наиболее комфортные условия для творческой деятельности ансамбля, в частности для музыкантов и танцоров. Оснащение танцевальных залов арт-центра – на самом высоком уровне, соответствует международным стандартам, что предоставит колоссальные возможности для созидательного и плодотворного труда работников искусства.

Репертуар ансамбля насчитывает свыше ста музыкально-песенных и танцевальных произведений. Главная цель ансамбля – обогащение национальной культуры и искусства, народного творчества в целом новыми элементами, а также их популяризация. Многие участники творческого коллектива удостоены почётных званий и стали победителями конкурса на соискание премии Президента Туркменистана Türkmeniň Altyn asyry.

«Новый центр предоставит работникам творческой нивы все необходимые возможности в деле обогащения и развития культуры и искусства нашего народа», — заключил Президент, пожелав участникам церемонии крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в развитии национальной культуры и искусства.

Напомним, что культурный центр Dokmaçylar построен в Ашхабаде по инициативе Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова. Решение о строительстве центра было вынесено на заседании Правительства 16 апреля 2021 года.