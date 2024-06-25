 Президент Туркменистана выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил глубокие соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с трагическими вооружёнными нападениями в городах Махачкала и Дербент Республики Дагестан, которые повлекли за собой человеческие жертвы и увечья, пишет TDH.

«Решительно выступая против любых проявлений терроризма и экстремизма, Туркменистан полностью поддерживает усилия мирового сообщества в противодействии этому злу и его искоренении», – отмечается в послании.

От имени народа и Правительства Туркменистана, а также от себя лично глава государства передал слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжёлый момент всем родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.