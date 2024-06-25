 Делегация высокого уровня из Пакистана находится с визитом в Ашхабаде

Делегация Пакистана во главе с федеральным министром промышленности и производства Раной Танвир Хусейном находится с официальным визитом в Туркменистане.

Как сообщает МИЦ со ссылкой на Associated Press of Pakistan, федерального министра сопровождают старшие должностные лица министерства и Национальной службы продовольственной безопасности Пакистана.

Делегация примет участие в двусторонних переговорах по вопросам торгово-экономических отношений, промышленного и сельскохозяйственного сотрудничества, а также обсудит с туркменскими партнерами взаимодействие в энергетическом секторе.

В ходе визита ожидаются встречи делегации с руководством Туркменистана, отмечает источник.