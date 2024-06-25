Глава МИД Туркменистана провел встречу со спецпредставителем ЕС по правам человека
Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу со Специальным представителем Европейского Союза по правам человека Олофом Скугом, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
В ходе встречи стороны провели обзор сотрудничества между Туркменистаном и Европейским Союзом, отметили заинтересованность сторон в его многоплановом развитии, в том числе по вопросам верховенства права и прав человека.
– Представитель ЕС был ознакомлен с широкомасштабной деятельностью Туркменистана по обеспечению высоких социально-экономических условий жизни населения, обеспечения прогресса в вопросах защиты и продвижения прав и свобод человека.
Стороны отметили высокую значимость обмена мнениями в рамках регулярно проводимых Диалогов по правам человека, очередное заседание которого пройдет в Ашхабаде 25 июня 2024 года, – говорится в сообщении.