 В Туркменистане откроют два участка для голосования на выборах Президента Ирана

Избирательные участки для голосования на выборах президента Исламской Республики Иран (ИРИ) будут открыты в двух городах Туркменистана – Ашхабаде и Мары. Об этом сообщило иранское диппредставительство в Туркменистане.

Голосование состоится в пятницу, 28 июня. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 18:00. Иранские граждане, проживающие в Туркменистане, смогут проголосовать в посольстве Ирана в Ашхабаде или в генеральном консульстве в городе Мары.

Для иранских водителей планируется организовать передвижные урны на пограничных терминалах. Точная информация об этом будет опубликована на веб-сайте и в социальных сетях посольства ИРИ.

Избирателям необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Досрочные президентские выборы в Иране проводятся в связи с трагической гибелью Президента Ирана Ибрахима Раиси в результате крушения вертолёта 19 мая 2024 года.