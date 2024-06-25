В Туркменистане откроют два участка для голосования на выборах Президента Ирана
Избирательные участки для голосования на выборах президента Исламской Республики Иран (ИРИ) будут открыты в двух городах Туркменистана – Ашхабаде и Мары. Об этом сообщило иранское диппредставительство в Туркменистане.
Голосование состоится в пятницу, 28 июня. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 18:00. Иранские граждане, проживающие в Туркменистане, смогут проголосовать в посольстве Ирана в Ашхабаде или в генеральном консульстве в городе Мары.
Для иранских водителей планируется организовать передвижные урны на пограничных терминалах. Точная информация об этом будет опубликована на веб-сайте и в социальных сетях посольства ИРИ.
Избирателям необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Досрочные президентские выборы в Иране проводятся в связи с трагической гибелью Президента Ирана Ибрахима Раиси в результате крушения вертолёта 19 мая 2024 года.