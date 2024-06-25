В Туркменистане обсуждены возможности диверсификации Срединного коридора

Председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Ровшан Рустамов в рамках рабочего визита в Ашхабад встретился с председателем агентства «Türkmendemirýollary» Азатом Атамурадовым и делегацией агентства «Türkmendeňizderýaýollary».

На встречах рассматривались вопросы укрепления связей в сфере железнодорожного транспорта между двумя странами, увеличения объемов мультимодальных грузоперевозок по направлениям Центральная Азия – Европа и Китай – Европа. Подробно обсуждено укрепление связей в области железнодорожного транспорта между двумя странами, увеличение объемов грузооборота.

Кроме того, в рамках поездки председатель АЖД провел встречи с руководством государственных концернов «Türkmennebit», «Türkmengaz», «Türkmenhimiýa» и Туркменской государственной товарно-сырьевой биржи, предоставив подробную информацию о работах, проводимых АЖД в области расширения возможностей Срединного коридора.