 В Туркменистане назвали победителей олимпиады «Талантливые потомки Огуз хана»

Фото: turkmenistan.gov.tm

Названы победители II интегрированной олимпиады «Талантливые потомки Огуз хана», которую провел среди учащихся 9-11 классов средних школ Инженерно-технологический университет Туркменистана имени Огуз хана.

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», по итогам олимпиады призовые места присуждены 21 школьнику.

5 первых мест завоевали Мяхриджемал Гундогдыева, Айгуль Атаджанова, Пальван Ильмаммедов — учащиеся Ашхабадской специализированной школы-интерната имени Сапармурата Туркменбаши, а также Довлет Аннамурадов, ученик средней школы №43 Сакарчагинского этрапа Марыйского велаята и Шатлык Мяткулов, ученик средней школы №28 г.Туркменабат Лебапского велаята.

В ходе торжественной церемонии награждения победителям олимпиады вручены медали, дипломы и ценные подарки от Инженерно-технологического университета Туркменистана имени Огуз хана.

Все участники, прошедшие I, II или III этап олимпиады включены в состав Золотого фонда университета, члены которого пользуются льготой при поступлении в вуз.

Вторая интегрированная олимпиада по математике, физике, химии, биологии включала в себя 3 тура и стартовала в марте. В первом туре участвовало 23 000 школьников со всей страны, 800 из которых продолжили состязаться во втором туре.

В финале олимпиады выступили 65 лучших знатоков.

Для финалистов на базе университета была организована пятидневная летняя школа. Здесь состоялись интеллектуальные и спортивные соревнования, дополнительные занятия по различным предметам, а также занимательные учебные курсы, посвящённые актуальным направлениям современной науки и образования.