 В рамках Недели культуры Туркменистана прошла конференция по сохранению духовного наследия

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Третий день Недели культуры Туркменистана продолжился конференцией по сохранению духовного наследия, которая проходила в Библиотеке имени Довлетмаммета Азади города Аркадаг.

Участники мероприятия – работники сферы культуры и образования, специалисты библиотечного дела, поэты, прозаики и журналисты – обсуждали вопросы сохранения духовного наследия, его широкой популяризации в мире, организации культурно-просветительской деятельности на современном уровне, сообщает ТДХ.

Особое внимание было уделено таким темам, как углубление международного научного диалога, происходящие в стране коренные преобразования, популяризация культурного наследия туркменского народа – неотъемлемой части духовной сокровищницы человечества. В этом контексте состоялся заинтересованный обмен мнениями о значении творчества великого поэта-гуманиста Махтумкули Фраги и переводов его произведений. Иллюстрацией их яркой образности, идейной направленности и удивительной метафоричности стали строчки из знаменитых стихотворений, прозвучавшие в ходе форума.

В выступлениях подчёркивалось, что Махтумкули, посвятивший свою жизнь служению непреходящим общечеловеческим ценностям, является одной из важных личностей духовно-интеллектуального мирового процесса. Констатировалось, что значение творчества выдающегося классика, оказавшего большое влияние на развитие художественной мысли народов мира, выходит за пределы национальных границ и требует дальнейшего глубокого и всестороннего изучения.

В творческий марафон праздничных мероприятий колоритно вписалось совместное выступление учащихся специальных музыкальных и средне-специальных школ искусств страны, которое состоялось в Специализированной школе искусств имени Сахы Джепбарова.

Третий день Недели культуры завершился в столичном Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули, где прошёл показ оперного спектакля «Махтумкули».