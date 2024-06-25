 В Ашхабаде для пограничников проходит курс медицинской подготовки

Вчера в Ашхабаде стартовал курс медицинской подготовки инструкторов для пограничников, организованный ОБСЕ.

В тренинге принимают участие пограничники, которые работают в отдаленных районах и при необходимости смогут оказать первую помощь при чрезвычайных ситуациях и спасательных операциях, сообщает МИЦ со ссылкой на Центр ОБСЕ в Ашхабаде.

Курс фокусируется на оказании первой и догоспитальной неотложной медицинской помощи, на ее современных и эффективных методах.

В ходе курса участники получат навыки сердечно-легочной реанимации, помощи при травмах и кровотечениях, управлению стрессом и шоком, процедурам перевода пациентов на следующий уровень медицинской помощи.

Проводят курс два международных медицинских эксперта из Германии. В рамках обучения состоятся симуляционные упражнения, адаптированные к климатическим и географическим условиям региона.

Эксперты также поднимут такие темы, как меры здравоохранения во время чрезвычайных ситуаций, профилактика и контроль инфекций, медицинская этика здравоохранения во время реагирования на ЧС и психическое здоровье.

Курс организован в рамках внебюджетного мультидонорского проекта Центра ОБСЕ «Укрепление потенциала Государственной пограничной службы Туркменистана» при финансовой поддержке правительства Германии.