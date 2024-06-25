 Ашхабад и Ханой рассматривают возможности сотрудничества в области образования

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В Ханое, в Министерстве образования и подготовки кадров 24 июня состоялась встреча посла Туркменистана во Вьетнаме Парахата Дурдыева с заместителем министра образования Нгуен Ван Фук.

В рамках встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества, сообщает МИЦ со ссылкой на Vietnam.vn.

Отметив, что между обеими странами существуют традиционно хорошие отношения, посол выразил заинтересованность Туркменистана в развитии образовательных связей, в том числе через студенческие обмены и отправку молодежи на обучение за границу.

В этой связи туркменская сторона предложила Министерству образования Вьетнама сотрудничать в обмене информацией, касающейся системы образования, а также программ международного сотрудничества и школьного обучения, в сферах тестирования, оценивания и признания дипломов, управления качеством, в области ИТ и цифровой трансформации.

Также со стороны Туркменистана поступило предложение обмениваться опытом и сотрудничать между научно-исследовательскими институтами, организовывать взаимные визиты делегаций и лекторов, трансфер инновационных методик.

Посол также предложил активизировать контакты в области преподавания туркменского и вьетнамского языков для студентов двух стран.

Обсудив ключевые вопросы, стороны рассмотрели возможность подготовки к подписанию соглашения о сотрудничестве в сфере образования, отмечает источник.