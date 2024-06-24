 Хирурги Туркменистана изучают новейшие методы лечения в Нюрнберге

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Группа хирургов из Туркменистана изучает лучшую медицинскую практику и новейшие методы лечения в клинике Нюрнберга. Обмен опытом с немецкими коллегами продлится 6 недель, сообщает МИЦ со ссылкой на официальный сайт клиники.

Клиника Нюрнберга — одна из лучших в области торакальной и общей хирургии в ФРГ и одна из крупнейших в Европе.

Главный врач клиники профессор Маркус Динер и его команда знакомят гостей из Туркменистана с хирургической работой в клинике.

Туркменские хирурги по возвращению домой намерены расширить лечение на поджелудочной железе и торакальных операциях.

Как отмечает источник, за последние годы несколько сотен туркменских врачей прошли обучение и профессиональную стажировку в немецких медицинских центрах. Сегодня стороны активизировали академическое общение и продолжают взаимодействие в непосредственной лечебной практике на местах.

Также и немецкие профессора приезжают в Туркменистан для консультаций, проведения семинаров, обучения специалистов на рабочих местах, например, по проведению сложнейших нейрохирургических операций, в области лучевой диагностики и ангиографии, новейшим методам реабилитации и другим направлениям.