Филиал Чуанцинской буровой инженерной компании в Туркменистане объявил ряд вакансий

 Филиал Чуанцинской буровой инженерной компании в Туркменистане объявил ряд вакансий

Филиал «Чуанцинской буровой инженерной компании с ограниченной ответственностью при КННК в Туркменистане» для работы на буровых объектах в Балканском велаяте объявил ряд вакансий на нижеследующие должности.

Согласно объявлению в сегодняшней газете «Нейтральный Туркменистан» филиалу требуются:

  • Буровой мастер
  • Заместитель бурового мастера
  • Инженер по бурению
  • Бурильщик
  • Заместитель бурильщика

Все кандидаты должны иметь соответствующее образование в области нефти и газа, в обязательном порядке предоставить действующие сертификаты IWCF Driling Well Control.

Опыт работы по специальности не менее 7 лет. Отличные теоретические и практические знания. Все кандидаты на вышеуказанные должности должны хорошо владеть туркменским и русским языками, знание китайского и английского языков приветствуется.

Резюме необходимо направлять по адресу: г. Ашхабад, Битарап Туркменистан шаёлы 553/3, корпус «Б», 4-й этаж, отдел кадров или направлять на почтовый адрес: batyr141164@gmail.com.