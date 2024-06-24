 Филиал Чуанцинской буровой инженерной компании в Туркменистане объявил ряд вакансий

Филиал «Чуанцинской буровой инженерной компании с ограниченной ответственностью при КННК в Туркменистане» для работы на буровых объектах в Балканском велаяте объявил ряд вакансий на нижеследующие должности.

Согласно объявлению в сегодняшней газете «Нейтральный Туркменистан» филиалу требуются:

Буровой мастер

Заместитель бурового мастера

Инженер по бурению

Бурильщик

Заместитель бурильщика

Все кандидаты должны иметь соответствующее образование в области нефти и газа, в обязательном порядке предоставить действующие сертификаты IWCF Driling Well Control.

Опыт работы по специальности не менее 7 лет. Отличные теоретические и практические знания. Все кандидаты на вышеуказанные должности должны хорошо владеть туркменским и русским языками, знание китайского и английского языков приветствуется.