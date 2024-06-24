Филиал Чуанцинской буровой инженерной компании в Туркменистане объявил ряд вакансий
Филиал «Чуанцинской буровой инженерной компании с ограниченной ответственностью при КННК в Туркменистане» для работы на буровых объектах в Балканском велаяте объявил ряд вакансий на нижеследующие должности.
Согласно объявлению в сегодняшней газете «Нейтральный Туркменистан» филиалу требуются:
- Буровой мастер
- Заместитель бурового мастера
- Инженер по бурению
- Бурильщик
- Заместитель бурильщика
Все кандидаты должны иметь соответствующее образование в области нефти и газа, в обязательном порядке предоставить действующие сертификаты IWCF Driling Well Control.
Опыт работы по специальности не менее 7 лет. Отличные теоретические и практические знания. Все кандидаты на вышеуказанные должности должны хорошо владеть туркменским и русским языками, знание китайского и английского языков приветствуется.
Резюме необходимо направлять по адресу: г. Ашхабад, Битарап Туркменистан шаёлы 553/3, корпус «Б», 4-й этаж, отдел кадров или направлять на почтовый адрес: batyr141164@gmail.com.