Федерация футбола Туркменистана объявила тендер на поставку мячей
Федерация футбола Туркменистана (ФФТ) объявила о начале приема заявок на участие в тендере по закупке футбольных, футзальных и детских мячей. Прием документов продлится с 24 июня по 5 июля 2024 года.
Для участия в тендере заинтересованным сторонам необходимо предоставить полный пакет документов, включающий:
- Юридические документы компании или индивидуального предпринимателя
- Предложение по образцам мячей с фотографиями
- Информацию о компании или индивидуальном предпринимателе
- Список предыдущих клиентов
- Подтверждение регистрации на Государственной товарно-сырьевой бирже Туркменистана
Данная инициатива направлена на обеспечение качественным инвентарем различных футбольных программ и соревнований, проводимых под эгидой ФФТ.
Заявки принимаются по адресу: 744000, г. Ашхабад, Беркарарлыкский этрап, улица Г. Кулиева, 68. Дополнительную информацию можно получить по телефону 75-49-57 или электронной почте tkm@the-afc.com.
ФФТ приглашает все заинтересованные стороны принять участие в тендере и внести свой вклад в развитие футбола в Туркменистане.