 Федерация футбола Туркменистана объявила тендер на поставку мячей

Федерация футбола Туркменистана (ФФТ) объявила о начале приема заявок на участие в тендере по закупке футбольных, футзальных и детских мячей. Прием документов продлится с 24 июня по 5 июля 2024 года.

Для участия в тендере заинтересованным сторонам необходимо предоставить полный пакет документов, включающий:

Юридические документы компании или индивидуального предпринимателя

Предложение по образцам мячей с фотографиями

Информацию о компании или индивидуальном предпринимателе

Список предыдущих клиентов

Подтверждение регистрации на Государственной товарно-сырьевой бирже Туркменистана

Данная инициатива направлена на обеспечение качественным инвентарем различных футбольных программ и соревнований, проводимых под эгидой ФФТ.

Заявки принимаются по адресу: 744000, г. Ашхабад, Беркарарлыкский этрап, улица Г. Кулиева, 68. Дополнительную информацию можно получить по телефону 75-49-57 или электронной почте tkm@the-afc.com .

ФФТ приглашает все заинтересованные стороны принять участие в тендере и внести свой вклад в развитие футбола в Туркменистане.