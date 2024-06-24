 Сборная Туркменистана завоевала 9 медалей на чемпионате Центральной Азии по традиционному карате

Девять медалей завоевали спортсмены сборной Туркменистана на чемпионате Центральной Азии по традиционному карате, прошедшему в Алматы. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Соревнования собрали около 300 каратистов из пяти стран, которые оспаривали титулы сильнейших в дисциплинах ката (демонстрация формальных упражнений) и кумите (поединки) в различных возрастных категориях.

В делегацию Туркменистана вошли 12 атлетов, девять из которых завоевали 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.

Наград высшей пробы удостоились:

Ихлас Аннагурбанов (ката, 14-15 лет),

Ибрагим Шагулыев (кумите, 14-15 лет),

Нургелди Аннагурбанов (ката, 18-21 год),

Селим Мыратдурдыев (кумите, 22-25 лет).

Серебряными призёрами стали:

Сердар Байрыев (кумите, 22-25 лет),

Ягмырмырат Сахетмырадов (кумите, 18-21 год),

Гурбанназар Хуммедов (кумите, 22-25 лет).

На третью ступень пьедестала почёта поднялись:

Юнус Мухамметгулыев (кумите, 14-15 лет),

Мыратбек Балтаев (кумите, 22-25 лет).

В медальном командном зачёте сборная Туркменистана заняла третье место.

К чемпионату Центральной Азии спортсменов готовили: главный тренер сборной Туркменистана Довлет Бердыев и его помощники Кемал Атаев, Дияр Ходжаев и Эймур Мадеминов.