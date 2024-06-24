Сборная Туркменистана завоевала 9 медалей на чемпионате Центральной Азии по традиционному карате
Девять медалей завоевали спортсмены сборной Туркменистана на чемпионате Центральной Азии по традиционному карате, прошедшему в Алматы. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».
Соревнования собрали около 300 каратистов из пяти стран, которые оспаривали титулы сильнейших в дисциплинах ката (демонстрация формальных упражнений) и кумите (поединки) в различных возрастных категориях.
В делегацию Туркменистана вошли 12 атлетов, девять из которых завоевали 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.
Наград высшей пробы удостоились:
- Ихлас Аннагурбанов (ката, 14-15 лет),
- Ибрагим Шагулыев (кумите, 14-15 лет),
- Нургелди Аннагурбанов (ката, 18-21 год),
- Селим Мыратдурдыев (кумите, 22-25 лет).
Серебряными призёрами стали:
- Сердар Байрыев (кумите, 22-25 лет),
- Ягмырмырат Сахетмырадов (кумите, 18-21 год),
- Гурбанназар Хуммедов (кумите, 22-25 лет).
На третью ступень пьедестала почёта поднялись:
- Юнус Мухамметгулыев (кумите, 14-15 лет),
- Мыратбек Балтаев (кумите, 22-25 лет).
В медальном командном зачёте сборная Туркменистана заняла третье место.
К чемпионату Центральной Азии спортсменов готовили: главный тренер сборной Туркменистана Довлет Бердыев и его помощники Кемал Атаев, Дияр Ходжаев и Эймур Мадеминов.