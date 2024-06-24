 Посол Туркменистана в Москве принял участие в заседании Экономического совета СНГ

Фото: russia.tmembassy.gov.tm

Полномочный представитель Туркменистана в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ, чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Российской Федерации Эсен Айдогдыев принял участие в очередном заседании Экономического совета СНГ, которое состоялось в Москве 21 июня.

Вел заседание председатель Экономического совета СНГ, заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Оверчук.

Как сообщается на сайте посольства Туркменистана, участники заседания заслушали информацию об основных целевых макроэкономических показателях развития экономики государств – участников СНГ за 2023 год. Эти показатели объективно характеризуют состояние экономик стран, динамику их развития и являются ориентирами при принятии органами государственной власти решений в политической, экономической и социальной сферах. Отмечено, что в 2023 году государства-участники СНГ в целом придерживались рекомендованных значений показателей, характеризующих макроэкономическую стабильность.

Также были рассмотрены вопросы эпизоотической ситуации в странах-участницах СНГ в 2018–2023 годах, утвержден План мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве в автомобилестроении, принято Решение о внесении изменений в Концепцию формирования и развития межгосударственной системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере научно-технической информации. Кроме этого были рассмотрены и другие вопросы.

Следующее заседание Экономического совета запланировано на 20 сентября 2024 года, отмечает источник.