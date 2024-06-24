 Национальный Лидер туркменского народа посетил город Аркадаг с рабочим визитом

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в новый город Аркадаг, где ознакомился с проектами второго этапа строительства и провел рабочее совещание с соответствующими руководителями, сообщает TDH.

В ходе визита особое внимание было уделено проекту Предприятия художественного ковроделия. Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул важность сохранения традиций ковроткачества и создания современных условий для работниц. Он предложил оснастить фабрику интерактивными устройствами с информацией об истории туркменских ковров и внедрить современные дизайнерские разработки.

Национальный Лидер туркменского народа также осмотрел проект нового парка, внеся коррективы в его оформление. Он предложил установить статуи знаменитых ахалтекинских коней, подчеркнув их значимость как национального достояния наравне с туркменскими алабаями и верблюдами породы арвана.

Гурбангулы Бердымухамедов акцентировал внимание на важности соответствия всех проектов международным стандартам и экологическим требованиям. Он призвал использовать инновационные технологии и учитывать климатические особенности региона при строительстве.

В заключение визита председатель Халк Маслахаты провел рабочее совещание с участием Председателя Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Д.Оразова и хякима города Аркадаг Г.Маммедовой, на котором обсуждались вопросы дальнейшего развития города Аркадаг и подготовки к празднованию годовщины его открытия. Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул необходимость создания комфортных условий для жизни, работы и отдыха горожан.