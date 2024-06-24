 Меджлис Туркменистана провел специальное заседание на межпарламентском уровне

Фото: mejlis.gov.tm

При организации Меджлиса Туркменистана 22 июня в формате онлайн было проведено специальное заседание «Исторические и культурные ценности, объединяющие народы», посвящённое 300-летию со дня рождения великого мыслителя и поэта Востока, основателя туркменской классической литературы Махтумкули Фраги.

Как сообщается на сайте Меджлиса, в заседании приняли участие представители парламентов Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Ирана, а также директор Регионального офиса специализированного учреждения Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Алматы, ответственный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО, Генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

Основная цель специального заседания – празднование на парламентском уровне 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги, развитие дружественных отношений между братскими народами и расширение масштаба межпарламентского сотрудничества.

В рамках заседания выступили Ответственный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Чинар Рустемова, Генеральный секретарь TЮРКСОЙ Султан Раев, Директор Регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы Амир Пирич, а также спикеры из стран-участниц заседания.

Участники встречи отметили, что последовательное проведение таких международных мероприятий имеет важное значение в развитии культурных, гуманитарных отношений и отношений дружбы и братства между государствами и народами мира, расширении масштаба межпарламентского сотрудничества, отмечает источник.

Напомним, что 2024 год объявлен Международной организацией тюркской культуры «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира Махтумкули Фраги»