 Консульство Туркменистана в ФРГ провело международную научную конференцию

Фото: МИД Туркменистана

Консульство Туркменистана в ФРГ 21 июня провело в городе Франкфурт-на-Майне международную научную конференцию по случаю празднования 300-летия Махтумкули Фраги.

Как сообщает МИД Туркменистана, участниками мероприятия стали представители Государственной канцелярии федеральной земли Хессен и Франкфурта, дипломатических миссий, аккредитованных в земле Хессен, творческая интеллигенция и учёные, представители туркменской диаспоры, студенческая молодёжь.

Для участия в мероприятии Франкфурт с рабочим визитом посетила туркменская делегация во главе с директором Института языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана Д.Оразсахедовым.

В рамках конференции состоялась презентация книг Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Молодежь – опора Родины» и «Анау – культура из глубин тысячелетий», а также нового сборника стихов Махтумкули на немецком языке.

В ходе мероприятия были продекламированы стихотворения Махтумкули Фраги, а также показаны видеоролики, посвященные творчеству выдающегося туркменского классика и развитию Туркменистана в целом.

В рамках пребывания в ФРГ делегация Туркменистана, в составе которой были представители Министерства образования, Министерства культуры, Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии, провела встречу с председателем городского совета города Франкфурт г-жой Хилиме Арсланер. В ходе встречи были обсуждены пути развития двусторонних связей в культурно-гуманитарной сфере, в том числе возможности организации во Франкфурте совместных культурных мероприятий.

Туркменская сторона пригласила г-жу Х.Арсланер к участию в мероприятиях международного уровня, запланированных в этом году в Туркменистане, отмечает источник.