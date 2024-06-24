 Делегация высокого уровня из Пакистана прибывает в Туркменистан

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С 24 по 26 июня в Туркменистане будет проходить визит пакистанской делегации высокого уровня во главе с федеральным министром промышленности и производства Раной Танвир Хуссеином. Об этом сообщает «Большая Азия» со ссылкой на Associated Press of Pakistan.

Цель визита — изучение новых возможностей для двусторонней торговли и инвестиций.

20 июня состоялась встреча министра Р.Т.Хуссеина с послом Туркменистана в Пакистане Атаджаном Мовламовым, в ходе которой были рассмотрены вопросы организации данного визита. Также были рассмотрены пути дальнейшего расширения двусторонних торгово-экономических отношений.

Танвир Хуссеин отметил, что развитие торгово-экономического сотрудничества между двумя странами является приоритетом для Исламабада, и этот визит станет важным шагом в укреплении туркмено-пакистанских взаимоотношений.

Туркменский дипломат со своей стороны предложил организовать совместную торговую выставку для содействия взаимной торговле и инвестициям, отмечает источник.