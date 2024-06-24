 В Туркменистане активно продвигается практика традиционной индийской медицины

В Туркменистане активно продвигается оздоровительная практика традиционной индийской медицины.

Так, студенты последних курсов Государственного медицинского университета Туркменистана изучают такие направления в оздоровлении, как: здоровая реабилитация, спортивное восстановление и традиционная индийская медицина.

Об этом заявил министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Мырат Маммедов на праздновании Международного дня йоги в Ашхабаде, сообщает «Голос СНГ» .

В июле 2015 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между правительством Туркменистана и правительством Республики Индия о сотрудничестве в области йоги и традиционной медицины.

В рамках такого сотрудничества в Ашхабаде при спорткомплексе «Багтыярлык» был создан Центр йоги, который стал первым в регионе Центральной Азии. В данное время Центр является одним из самых посещаемых спортивных заведений в туркменской столице. Сегодня здесь под руководством индийских наставников обучаются более 850 энтузиастов.

Также в рамках туркмено-индийского сотрудничества практика традиционной индийской медицины была включена и в учебную программу, дополнил Маммедов.

«В Государственном медицинском университете Туркменистана имени Мырата Гаррыева в подготовительные планы студентов последних курсов добавлены такие направления как — здоровая реабилитация, спортивное восстановление и изучение Аюверды – традиционной индийской медицины», — сказал министр.

Кроме того в Лечебно-консультационном центре имени С.А.Ниязова на регулярной основе проводятся тренинги по изучению и выполнению упражнений йоги местными специалистами. Группы состоят из 20 человек, отмечает источник со ссылкой на слова М.Маммедова.