Президент Туркменистана провёл очередное заседание Кабинета Министров

Президент Сердар Бердымухамедов 21 июня по цифровой системе провёл очередное заседание Кабинета Министров, на повестку которого был вынесен ряд вопросов государственной жизни.

Первой выступила Председатель Меджлиса Д.Гулманова, проинформировавшая об осуществляемой деятельности по совершенствованию правовой базы страны. В данной связи сообщалось о подготовке проекта новой редакции Гражданского кодекса, а также о внесении изменений и дополнений в Бюджетный и Санитарный кодексы, в Законы «О физической культуре и спорте», «О государственной научно-технической политике», «О семеноводстве».

Заместитель Председателя Кабинета Министров Х.Гелдимырадов отчитался о реализуемых практических шагах по совершенствованию в соответствии с требованиями современности системы статистики, применению новых методов сбора и обработки данных, внедрению цифровых технологий.

Затем вице-премьер Б.Аманов отчитался о принимаемых Государственным концерном «Türkmengaz» мерах для эффективного функционирования газопроводов.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыев, курирующий агропромышленный комплекс, доложил о ходе сезонных работ на полях страны.

Также сообщалось, что предпринимаются практические шаги для сохранения и обогащения флоры и фауны страны, в частности, в государственных природных заповедниках делается всё необходимое для повышения популяции растений и животных, особенно занесённых в Красную книгу Туркменистана, а также для учёта мест их обитания, мониторинга за ними и научного изучения.

Затем вице-премьер Б.Аннамаммедов доложил о предпринимаемых Министерством промышленности и строительного производства комплексных шагах в целях выполнения ранее данных Президентом Туркменистана поручений по налаживанию выпуска импортозамещающей продукции.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Атдаев доложил о ведущейся подготовке по поручению Президента страны к бизнес-форуму «Туркменистан – Объединённые Арабские Эмираты», запланированному на 25 июня текущего года в Ашхабаде.

Далее вице-премьер М.Маммедова отчиталась о ведущейся работе по строительству в Ашхабаде нового здания Детской школы искусств.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Н.Аманнепесов отчитался о реализуемых комплексных мерах для надлежащей организации и проведения государственного учёта научных программ, планов и отчётов о научной деятельности.

Подписав Постановление «Об утверждении Порядка организации и проведения государственного учёта научных программ (проектов), планов и отчётов о научной деятельности», глава Туркменистана направил документ вице-премьеру по цифровой системе, адресовав соответствующие поручения.

Затем вице-премьер, министр иностранных дел Р.Мередов отчитался о предпринимаемых шагах по дальнейшему развитию сотрудничества Туркменистана с Европейской экономической комиссией (ЕЭК) ООН и Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров М.Чакыев доложил о ведущейся работе по подготовке специалистов международного уровня для гражданской авиации.

Завершая заседание Кабинета Министров по цифровой системе, Президент Сердар Бердымухамедов пожелал всем крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в работе во имя процветания суверенного Отечества.